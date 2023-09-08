俄無人機疑闖羅馬尼亞 北約關注

【本報綜合報道】羅馬尼亞國防部周三證實，在接壤烏克蘭的領土範圍發現疑似無人機碎片，但不構成威脅；總統約翰尼斯警告，若確認碎片來自俄羅斯無人機，將代表俄方嚴重侵犯北約成員國主權和領土完整，完全不能接受，已經要求展開緊急調查。北約表示強烈支持羅馬尼亞，與該盟友保持緊密聯繫，繼續觀察事態發展。

河畔發現碎片 羅馬尼亞國防部長蒂爾瓦證實，東部圖爾恰縣多瑙河畔發現疑似無人機碎片，目前不清楚無人機何時或從何處起飛，但指俄羅斯對烏克蘭港口設施和倉庫發動一系列襲擊，認為羅馬尼亞必須加強警戒措施。俄羅斯周日晚上對烏克蘭敖德薩州伊斯梅爾港口發動攻擊，當時已經傳出其中一架無人機跌落對岸羅馬尼亞領土範圍引爆。

烏克蘭外交部周一表示，俄羅斯無人機在羅馬尼亞境內墜毀爆炸，羅馬尼亞國防部和約翰尼斯起初否認。烏克蘭多次指控俄羅斯武器落入北約國家領土，去年11月一枚導彈擊中波蘭農場造成兩人死亡；波蘭其後認為導彈或由烏克蘭防空系統發射。

北約是實施集體安全制度的軍事聯盟，各成員國受到《北大西洋公約》第5條保護，即一旦確認任何一個成員國受到攻擊，將視為對全體成員國的攻擊。惟北約成立至今只是啟用上述條款一次，時間是美國2001年發生911恐怖襲擊後。黑海穀物倡議今年7月失效後，俄羅斯加強空襲烏克蘭敖德薩州的農業出口港口及基礎設施。