斥俄乏支援 亞美尼亞夥美演習

【本報綜合報道】亞美尼亞公開指摘俄羅斯支援不足後，亞美尼亞國防部周三宣布，本月11日至20日與美國在境內舉行代號「雄鷹夥伴2023」的聯合軍演，藉此做好旗下武裝部隊參與國際維和任務準備。俄羅斯稱此舉無助於穩定地區局勢。

與阿塞拜疆角力持續 亞美尼亞國防部公布，演習項目包括在執行維和任務期間如何穩定衝突各方，提高參與國際維和任務部隊之間互操作性，交流最佳控制及戰術通訊做法。亞美尼亞總理帕申因日前指摘俄，面對阿塞拜疆侵略行為，未能確保國家安全；克里姆林宮發言人佩斯科夫周二強調，俄繼續為保持南高加索地區穩定發揮重要作用。

俄羅斯副外交部長里亞布科夫周四表示，亞美尼亞是俄羅斯在集體安全條約組織的盟友，俄方的出發點是需要本着聯盟精神，堅持與集體安全條約組織成員國演習的做法，強調「一定關切」亞美兩國演習。佩斯科夫同日重申俄繼續履行其作為安全保障者的職能，繼續與亞美尼亞及阿塞拜疆展開持續、嚴謹的建設性工作。