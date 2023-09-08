美卿訪烏 78億大禮送贈 軍援貧鈾彈 毒害平民

烏克蘭反攻行動進展緩慢之際，到訪基輔的美國國務卿布林肯周三宣布新一輪總值超過10億美元（約78億港元）援助，其中軍事援助佔1.75億美元（約13.65億港元），包括首次提供穿透裝甲車輛、同時對人體健康及環境有害的主戰坦克貧鈾彈。俄羅斯批評這是犯罪行徑，稱會令子孫後代背負沉重的十字架。

交予31輛M1A1坦克使用 美國最新對烏克蘭的援助涉及軍事、人道主義、除雷、支援退伍軍人、政府改革，美國國防部表示，這批120毫米貧鈾彈由即將交付烏克蘭的31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克使用。貧鈾是用於製造核燃料或核武的天然鈾，經濃縮後產生的副產品；其特點是硬度高、韌性好、密度大，擁有極其優異的穿透力，但同時具有化學毒性及放射性。一旦直接接觸污染源頭，受貧鈾污染地區可照射量對人體健康構成威脅。

美國在冷戰期間研發貧鈾彈對付前蘇聯主戰坦克，曾經在伊拉克、塞爾維亞、科索沃戰場使用。這是美國繼集束彈後再度向烏克蘭提供爭議性的武器，白宮國家安全委員會發言人柯比解釋，貧鈾彈對裝甲車輛非常有效，此舉確保烏克蘭的反攻行動盡可能有效果。他引述美國疾病控制及預防中心等研究，聲稱貧鈾彈不構成放射性威脅，「它們只是比常規武器的密度大」，俄羅斯等其他軍隊曾經使用這款彈藥。

美國國防部一名發言人以作戰安全為由，拒絕透露提供的貧鈾彈數量，僅指提供的數量將大幅加強烏克蘭M1A1阿布拉姆斯主戰坦克作戰效率，並預期美方向烏方同時交付貧鈾彈與主戰坦克。美國傳媒上月31日報道，大約200名烏克蘭士兵在德國的美國陸軍訓練場完成學習操作M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，烏克蘭有望最快本月中接受首批為數10輛的美援主戰坦克，西方國家期望這有助烏方突破俄軍的戰場防線。

俄：讓後幾代人背十字架 俄羅斯副外交部長里亞布科夫回應時表示，全球已經出版數百份援引專家、醫生、化學家的報告，指出貧鈾彈可能對環境造成不可逆轉的損害。他批評美國不在乎貧鈾彈會為參與戰鬥的人士帶來甚麼後果，也不在乎將在該片土地生活的未來幾代人會發生甚麼。俄羅斯駐美國大使館表示，美國向烏克蘭提供貧鈾彈是不人道，「他們不但準備戰鬥到只剩下最後一個烏克蘭人，還準備讓後幾代人都背上十字架」。

英援烏主戰坦克首被毀 英國是首個向烏克蘭提供貧鈾彈的西方國家，今年3月宣布將連同挑戰者2主戰坦克交付。英國傳媒周三報道，分析網上前一天流傳的影片及引述國防消息後，確認首輛英援挑戰者2主戰坦克在烏克蘭戰場被摧毀，4名車組人員安全逃生；它中地雷後失去機動能力，爆炸更導致後方油箱起火，最後被俄羅斯自殺式無人機擊中摧毀。本報綜合報道

貧鈾彈有效穿透裝甲，但對人體健康及環境有害。 美國對烏克蘭最新援助 美國M1A1阿布拉姆斯主戰坦克 美國對烏克蘭最新軍事援助（總值1.75億美元） 英國援助的挑戰者2主戰坦克在烏克蘭戰場被摧毀。