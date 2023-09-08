華南多地雨勢猛 華北降溫

福州雨勢創今年新高

周二至周三，福建東部、廣東東部出現持續強降雨，其中福建福州、寧德等地雨勢最為猛烈，兩天的累計雨量達300至400毫米。福州周二單日下了362.1毫米雨量，打破了今年另一颱風「杜蘇芮」創下的降雨量觀測史紀錄。福建多地周三仍有強降雨，當日上午8時至下午2時，同安和長樂6小時降雨量均超過50毫米。福州市教育局周三宣布，昨天至今天各學校可根據實際情況決定停課復課，可結合線上線下模式教學。寄宿制學校應落實學生安全管理，做好災後重建。