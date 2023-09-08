知網被揭違法收集私隱 又罰5400萬

【本報綜合報道】內地知識共享平台知網因涉濫用市場支配地位，去年底被國家市場監管總局依《反壟斷法》罰款8,760萬元（人民幣‧下同，約9,500萬港元）。相隔不足一年，知網的主營運方同方知網（北京）技術有限公司及旗下2家全資子公司，因違法處理個人資訊行為，再被罰款5,000萬元（約5,400萬港元）。知網周三回應稱，誠懇接受並服從處罰，將全面開展整改工作。

涉14款應用程式

國家網信辦周三於官網發布對知網的行政處罰內容顯示，該辦公室依據網絡安全審查結論及發現的問題和移送的線索，對知網立案調查。經查證實，知網3家營運主體同方知網、同方知網數字出版技術股份有限公司、《中國學術期刊（光盤版）》電子雜誌社有限公司，其營運的手機知網、知網閱讀等14款應用程式存在違反必要原則收集個人資訊、未經同意收集個人資訊、未公開或未明示收集使用規則、未提供帳號注銷功能、在用戶注銷帳號後未及時刪除用戶個人資訊等違法行為。