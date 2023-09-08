事發兩年 太魯閣車廂現骸骨 台鐵運安會互卸責

台鐵太魯閣號列車2021年於花蓮撞工程車出軌，事故發生至今超過兩年，卻於上月底接連在事故車廂中發現有罹難者骸骨和遺物未清理，引發各界嘩然。有指台鐵和運安會在檢討會議上互相推卸責任。對此，行政院發言人林子倫昨日稱當下是在釐清情況，不必多加臆測。

行政院副院長鄭文燦周三邀請相關單位開會，責成交通部、台鐵局、運安會、檢方、警方、消防等所有參與調查單位檢討未盡周到之處。他要求台鐵局擔任關懷小組窗口，與家屬密切聯繫，主動協助歸還遺物及解答家屬疑問，並且要向家屬致上誠摯歉意。

據悉，在檢討會議上，台鐵認為法院還在審理此案，且運安會後續還要調查，因此保留車廂。但運安會稱調查重點在於事故經過，共未禁止台鐵清理車廂，雙方爭持不下。行政院政務委員羅秉成不禁發聲，認為從來沒有「封存」兩字，且「保留」的意思並非不用清理，認為台鐵有很大誤解。

爭拗「保留車廂」意思 對此，林子倫昨午重申，政府對太魯閣事件發生感到遺憾跟難過，也明白家屬對真相了解、傷痛彌平的期待，針對再於車廂內找到遺骸及遺物，行政院再次向家屬表達誠摯建議，並指示相關部會盡速完成後續檢討跟處置事宜，用最快速度歸還遺物，並且清楚說明相關事件的處理經過。

法醫已完成DNA鑑定 不過，林子倫避談檢討會議上是否有爭執或誤解，僅稱相關會議討論重點皆為釐清情況，確保家屬權益受到妥善保障，也是目前政府的當務之急，部分有心人士就不必多加詮釋與臆測。至於被發現疑似罹難者頭骨碎片和牙齒，已由法醫研究所協助完成DNA鑑定，將盡快與花蓮地檢署原有建檔資料比對確認。

台鐵昨日表示，檢警單位本月1日及4日在事故車廂內清查的遺留物，已全數上網公告並通知家屬認領。根據中時電子報查詢，事故車廂中共清出147件遺留物，又以第8節車廂94項遺留物最多；遺留物中包括證件、合照、手機衣物等。本報綜合報道