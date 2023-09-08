台防陸影響選舉 擬查廣告資金

【本報綜合報道】為遏止中國大陸影響台灣選舉，台灣中央選舉委員會周二預告訂定《競選罷免廣告刊播及其留存紀錄辦法草案》，規定廣告主與出資者不得是外國人民、大陸地區人民、香港及澳門居民，以及其法人、團體或其他機構，違者可處20萬元至1,000萬元（新台幣‧下同，約4.9萬至245萬港元）或該廣告費兩倍罰鍰。

競選罷免廣告是指於競選或罷免活動期間，付費或具其他對價關係，以報紙、雜誌、廣播電視、互聯網或其他媒體，從事支持、反對政黨、候選人、提議人的領銜人或被罷免人的宣傳廣告。如廣告主與出資者不同，出資者亦在限制之列。中選會表示，為適用於明年總統、副總統及立委選舉，草案預告期間兩周，至本月19日止。

此外，受託刊播者和代理人受理申請時，單一廣告費用低於3萬元（約7,354港元），不需進行查證，若超過3萬元，則到內政部、中選會、經濟部等網站，查詢政黨及團體、候選人、提議人的領銜人及被罷免人等資料，不得接受查證不合規定的廣告。