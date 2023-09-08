華黑客竊美政府電郵 微軟認因技術失誤

【本報綜合報道】美國微軟公司早前揭露，中國黑客組織入侵政府機構相關的電郵帳戶，意圖進行間諜活動，美國多名高官受波及。微軟周三公布的最新資訊顯示，該公司包括一名工程師遭黑客攻擊在內的一系列技術失誤，導致中方得以獲取美國高官的電郵內容。

工程師帳戶遭入侵 微軟在調查發現，黑客首先獲得一個加密密鑰以訪問電郵帳戶。該公司有防止密鑰被盜的內部系統，但前年4月微軟雲服務使用的一台電腦當機，當時保存內存轉儲，以便微軟工程師檢查並找出問題原因，惟通過編輯來防止當中包含密鑰等敏感資訊的系統失靈。從前年直至今年6月揭發上述黑客網攻，該加密密鑰一直留在微軟網絡上。

微軟指出，在該密鑰留在微軟網絡期間，一些有中國背景的黑客侵入該公司一名工程師的工作帳戶，該帳戶可訪問內存轉儲。該公司不知這是何時發生，但上述黑客從今年5月15日開始訪問受害者的電郵帳戶，一個月後被發現，微軟才關閉該帳戶。有安全專家認為，上述攻擊仍有未解之謎，包括是否還涉及其他安全事件。