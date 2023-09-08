意大利聲稱 重視與華戰略夥伴關係
【本報綜合報道】結束訪華行程的意大利副總理兼外交部長塔亞尼在國會表示，意大利和中國之間的戰略夥伴關係，比「一帶一路」倡議等協議更具價值。
退出一帶一路須先諮詢國會
塔亞尼表示，戰略夥伴關係涉及各個領域，因此比「一帶一路」等單一雙邊協議更重要，而且迄今「一帶一路」在出口和投資方面也未如理想。不過他重申，意大利政府將在決定是否退出「一帶一路」之前先諮詢國會。外媒報道認為，塔亞尼的言論為意大利如何解決是否退出一帶一路這個外交難題，提供了暗示。意大利在2019年成為首個加入「一帶一路」的西方國家，相關協議將於明年3月到期，意大利政府需在本年底前決定是否正式退出協議，否則協議將再延長5年。
有意大利官員指出，塔亞尼在日前的訪華期間，曾示意意大利有可能退出「一帶一路」，同時強調希望與北京保持牢固關係。中共中央政治局委員、外交部長王毅周一和塔亞尼共同出席中意政府委員會聯席會議時說，兩國共建「一帶一路」合作碩果纍纍；過去5年，中國和意大利貿易額從500億美元（約3,900億港元）增長至近800億美元（約6,240億港元），意大利對華出口增長約30%。
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