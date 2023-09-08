意大利聲稱 重視與華戰略夥伴關係

【本報綜合報道】結束訪華行程的意大利副總理兼外交部長塔亞尼在國會表示，意大利和中國之間的戰略夥伴關係，比「一帶一路」倡議等協議更具價值。

退出一帶一路須先諮詢國會

塔亞尼表示，戰略夥伴關係涉及各個領域，因此比「一帶一路」等單一雙邊協議更重要，而且迄今「一帶一路」在出口和投資方面也未如理想。不過他重申，意大利政府將在決定是否退出「一帶一路」之前先諮詢國會。外媒報道認為，塔亞尼的言論為意大利如何解決是否退出一帶一路這個外交難題，提供了暗示。意大利在2019年成為首個加入「一帶一路」的西方國家，相關協議將於明年3月到期，意大利政府需在本年底前決定是否正式退出協議，否則協議將再延長5年。