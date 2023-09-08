部分華進口商品 美延豁免關稅至年底

麥考爾

【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室周三宣布，進一步延長豁免部分中國進口商品的301關稅至今年年底，當中涉及352項商品及77項與新冠病毒相關的產品。

議員指華圖壟斷低階晶片市場 有關豁免期原本將於本月30日到期，現獲延長至今年12月31日。獲豁免的商品包括泵和電動摩打等工業部件、一些汽車零部件和化學品、單車和吸塵機等；與新冠病毒相關的豁免項目包括口罩、檢查手套和抹手濕巾等醫療產品。美國貿易代表辦公室表示，延長豁免將使當局可就相關的4年期審查，作進一步考慮。

美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）周三揚言，中國有可能試圖壟斷較低階的晶片市場，認為有關情況需要關注。

麥考爾是美國《晶片法案》起草者之一，率領代表團訪問荷蘭，他表示與荷蘭官員討論很多關於先進的半導體晶片的關題，而不受現行出口管制的較舊型電腦晶片技術也需要關注，並認為中國試圖壟斷傳統半導體晶片的市場份額，是將與荷蘭方面討論的問題之一。