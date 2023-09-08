美軍擬建海陸空AI系統制華

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》周三報道，美國國防部考慮在未來兩年內發展一個由人工智能（AI）科技、無人機和自治系統組成的龐大網絡，包括斥資數億美元開發數千套空中、陸地和海上AI系統，應對中國以及其他對手的威脅。

美副防長稱非尋求開戰 美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）周三在一場演說表示，國防部計劃開發大批海陸空AI系統，力求做到系統小巧、智能且成本低廉。其中一種方法可能是以美國海軍第59特遣隊展示的能力為基礎，其他考慮的能力還包括提供後勤保障的陸基自治系統、數量眾多讓對手難以摧毀的天基自治系統，以及可抵禦導彈來襲的自治系統，利用AI偵測並打擊敵方目標，可包括自動駕駛的無人機和無人艇。

希克斯較早前受訪指，美國沒有開戰，並非尋求開戰，但必須能讓國防部以同樣的緊迫感開展行動，因為中國不會等待。因憂慮國防部的官僚作風導致耗時太久才能開發和部署尖端系統，美國正尋求跟上中國快速擴張軍力的步伐。中國擁有的艦艇比美國海軍更多，同時大力投資自治系統，促使美方提出相關計劃。