李顯龍憂中美誤判 東南亞或爆嚴重衝突

李顯龍在會上指出，地緣政治處於紛亂階段，美國扮演的角色因此更加至關重要，東南亞國家關注的是中美一旦發生誤判，可能把本區域推向嚴重衝突。他表明，南海是區域潛在的閃燃點之一，而南海是各方共享的資源，各方應繼續維護所有國家航行和飛行自由的權利，東南亞國家正與中國磋商《南海行為準則》，前者對談成符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法及保障各方權益的行為準則表示歡迎。他認為面對當前的地緣戰略局面，東盟必須加強與所有大國的關係應對，例如通過東盟印太展望框架深化與美國的合作。