關係暖化 澳總理應邀訪華

東盟峰會上晤李強 高級別對話北京舉行 第7次中澳高級別對話昨日在北京舉行，這是2020年以來中澳兩國首次高級別對話。中國國務院總理李強同日在印尼雅加達出席東盟峰會期間與澳洲總理阿爾巴內塞會面，李強指雙方要本着相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧；阿爾巴內塞會後確認應中方領導人邀請，他今年稍後訪華，日期未敲定。

澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲政府、產業、學術和傳媒界人士組成的代表團昨前往北京，代表團由執政工黨籍前貿易部長埃默森率領，成員包括在野自由黨籍前外交部長畢曉普，展現跨黨派支持，對話議題涵蓋貿易、投資、區域與國際安全。

阿爾巴內塞歡迎與華接觸 中方參與對話的包括中國前外交部長李肇星、中國人民外交學會會長王超、中國前駐美大使崔天凱等外交、學術界代表。內地傳媒發表評論，指中澳高級別對話恢復不僅是中澳之間的大事，也是東西方關係的縮影，相關交流可說是中澳關係的溫度計，阿爾巴內塞政府上台後開始調整對華政策，令兩國關係得以觸底反彈。評論續指，若中澳能在目前國際形勢下找到有效管控分歧、加強互利合作的相處之道，那麼中國與其他美西方國家同樣可以，令中澳關係的實踐獲得超越雙邊的重要意義。

另一方面，阿爾巴內塞會後形容與李強的會面順利和正面，有坦誠和具建設性的討論，對去年在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會與中國領導人見面後雙方關係取得的進展感鼓舞，歡迎中澳重新接觸。他指在會上提出一系列雙邊和其他議題，包括中澳貿易障礙、領事案件和人權問題，二人也討論地區和國際安全事務。阿爾巴內塞強調中國是有全球利益的大國，中澳就區內穩定、和平和繁榮的挑戰交換意見是很有價值，澳洲尋求與中國基於互利和相互尊重，發展具建設性和穩定的關係。

華願與澳洲恢復各領域交流 根據中方通報，李強指願與澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續推進外交、經貿、教育、領事等領域的機制性對話磋商；中國將繼續擴大高水平對外開放，為澳洲在內的各國提供更大市場，希望澳方對中國企業在澳投資經營採取客觀公正態度。阿爾巴內塞指澳中關係十分重要，願與中方本着相互尊重精神推進對話交流，深化經貿等領域合作，擴大人文交往，妥善管控分歧，構建穩定和建設性的兩國關係。本報綜合報道