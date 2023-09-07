俄羅斯擴建工業 中國增貸款支持

外媒報道，中國四大銀行自去年烏克蘭戰爭開始以來，對俄羅斯貸款急增至近百億美元。相對烏克蘭在戰爭中獲美國西方單只軍援便達一千億美元，不包括經援和貸款在內，中國支持俄羅斯的力度頗為有限。

這反映了中國在烏克蘭戰爭中的立場與態度，亦間接顯示出俄羅斯經濟的韌力，不像烏克蘭那樣完全依賴美國的財力和軍援。中國只是增加對俄貸款，一方面對中國經濟沒有多大影響；另一方面，中國並沒有在烏克蘭戰爭投入太多，則在今後形勢變化時，還有巨大的財力可作支援，與西歐的財力衰竭，以及美國單靠擴大國債來支持烏戰所需、開始力不從心的情況大異。

烏戰膠着，雙方消耗擴大，美國和北約在支援烏克蘭方面可能後繼無力。相反，中國與俄羅斯不結盟，但勝似結盟，在美國和北約弱化支援時，卻可加強對俄的經貿合作，用貸款方式來提升俄國的戰爭經濟，正可引用北韓的武器生產能力去進一步在戰場上壓迫烏克蘭，對抗美國和北約。中國或許貸款助戰獲利，但俄羅斯有充裕的能源礦產支付，烏戰可解決俄羅斯與歐洲的關係，打退美國的壓迫，對俄羅斯來說，也不構成損失，反成雙贏局面。

資源豐厚 可作擔保 用貸款而非直接投資，對於像俄羅斯一類工業基礎深厚、資源豐富的國家來說，更為適合，可減少直接投資的政治、文化差異及體制不同問題，這與前工業化的發展中國家的情況不同。俄羅斯更突出的是有豐厚的資源可作貸款的擔保，實際上是預先發揮可作擔保的資源的價值。

中俄貿易增長迅速，今年當可超過2,000億美元。烏戰使俄羅斯重新檢討工業布局，積極建設國內的生產鏈、供應鏈，進行再工業化的發展。即使人口老化，卻可以從中亞等地移民，乃至從北韓僱用勞工，工業投資會增加。中國對俄擴大貸款投資，正可協助其加快工業擴展，擴大貿易供應。中國的工業企業亦可與之合作，以中國的部分零部件供應構成跨國生產體系，迅速建成俄羅斯的新增工業力量，也保證中國企業零部件的市場。在中俄兩國關係密切下，俄羅斯的工業化便可部分與中國企業結合，中國銀行的貸款便是重要的推動和連接因素。

烏戰使國際格局轉變，最大的變化應在俄羅斯，也順勢促成中俄建立新的戰略協作夥伴關係。

研究所所長 陳文鴻