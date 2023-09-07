英女王紀念幣闊過籃球 值18億

【本報綜合報道】英女王伊利沙伯二世駕崩將近一年，英國有公司近日為其創作紀念幣。該枚紀念幣名為「皇冠」，分別由約3.6公斤黃金和6,400多顆鑽石製成，直徑約25厘米，比NBA標準的籃球還要闊，預測價值可達2.3億美元（約18億港元）。外媒更形容它可能是有史以來價值最高的硬幣之一。

數千鑽石排列英國旗 紀念幣正面設計包括11枚鑲嵌在鑽石床上的24K金幣，位置中心金幣重約一公斤，較小的10枚金幣則每枚重約30克，硬幣上的圖案有已故英國君主肖像，或代表真理、正義和勇氣等美德的化身；背面則是由數千顆鑽石排列成英國國旗。家族從事鑽石行業的梅塔 （Sanjiv Mehta） 稱，一名鑽石鑲嵌師每小時平均可鑲嵌4顆鑽石，製作紀念幣背後的所需工時不可勝數。

公司表示，紀念幣的珍貴價值歸功於其製作材料質量和工藝流程，當中涉及來自英國、印度、新加坡、德國和斯里蘭卡的工匠和專家，耗時一年才製作完成。公司與非洲英國屬地海倫娜共同設計紀念幣，設計在英女王去世前，已獲她本人及該領土政府批准。