斷臂男鑽研電腦創業 襄助同路人揭新一頁

部分殘疾人士難免會面臨就業困難等苦惱。內媒周二報道，中國湖南省懷化市一名男子幼時因事故失去雙臂，但他並未自暴自棄，更奮起利用雙腳學習電腦，最後更成功創業。他還幫助多名殘疾人士就業，希望能借助自身力量，激勵與他持相同命運的人。

44歲的劉華勇4歲時遭高壓電擊後失去雙臂，剛開始因不習慣而不能直立走路，難以保持平衡並導致經常摔倒。他未有就此氣餒，反而保持堅強的意志力，在初中畢業後一直學習電腦專業，考獲計算機3級證書。

他自從2000年起開始創業，至今共開設5間電競館和一間電腦公司，協助培訓其他殘疾人士學習組裝技術和互聯網等方面的知識，讓他們能自力更生，嘗試銷售農副產品，至今已經幫助逾260名殘疾人士就業。

表示需要精神鼓勵 劉華勇表示，殘疾人士實際上並非缺乏物質需求，而是需要更多人給予精神上的鼓勵，因他本身就是名殘疾人士，更能感同身受。他希望通過自己的能力，盡力幫助其他人。本報綜合報道