傳捏造證據需賠巨款 華裔神探否認

【本報綜合報道】美國著名華裔刑事鑑證專家李昌鈺協助偵破無數奇案，有「神探」美譽之稱，但早前被裁定捏造證據，面臨千萬美元巨額賠償。他周一在新加坡否認有關指控，並澄清「即使有責任，也是州政府一力承擔」。

美國傳媒報道，康涅狄格州聯邦法官7月裁定，李昌鈺早年參與一宗1985年發生謀殺案時，負有捏造證據責任。兩名疑犯因此入獄超過30年。李昌鈺在新加坡國立大學理學院演講時澄清：「首先，法院裁決針對的是康州州長。他是被告，不是我。」負責調查該案的8名偵探，都被作為當時的查案人員在裁決書提及，李昌鈺作為刑事鑑證專家名列最後，卻被傳媒體單獨拿出來報道，對此他無奈表示：「有人說這是樹大招風。」

指州政府承擔責任及賠償

李昌鈺續稱，法院裁決出爐的隔天，州政府就發表聲明並寄信給他。「由於我當時是政府官員，州政府說我會免責。一切責任或賠償都是由州政府承擔，所以不存在我要賠幾千萬美元。」另外，他指該案是一宗民事案件而非刑事案件，「如果我要被關起來，我怎麼會站在這裏（做講座）？」對於相關裁決，他回應指：「很多人以為我會感到委屈，但這不是第一次。我一生被殺了很多刀，我還站着及活着，這是很重要的。同時，歷史會證明一切。」