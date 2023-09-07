威尼斯遊人擁擠 即日來回索入城費

為了控制遊客數量，意大利著名旅遊城市、「水都」威尼斯市議會人員前天預告，當地明年春天起試行向所有14歲以上、即日來回旅客收取5歐元（約42港元）費用，有待市議會正式批准。市長布魯加洛（Luigi Brugnaro）強調，上述臨時措施並非代表關閉整座城市，「威尼斯永遠開放予所有人」。

根據新規，威尼斯由2024年春季起，逢法定節日假期及周末會向即日來回旅客收取入城費用，試行總日數為30天，對象不包括威尼斯居民、上班族、學生、14歲或以下兒童及過夜遊客，入城人士數量會否設限待定。外間預期，市議會下周或通過上述計劃。

2019年起醞釀 因新冠延期 當談及收費目的時，威尼斯旅遊局委員文圖里尼（Simone Venturini）解釋，新措施希望能夠在遊客與當地生活、學習或工作人士權利之間找到新平衡。他重申有關措施並非為了賺錢，收費僅用於支付計劃管理成本。

自2019年起，威尼斯一直醞釀向遊客徵收入城費用，卻因新冠疫情延期，之後又因技術等問題延遲。當進入「後疫情時代」，大批旅客再次湧入威尼斯，總數甚至多過居民數量。聯合國教科文組織早前建議把威尼斯列入瀕危世界遺產名錄，理由是當地正受氣候變化及遊客過多等問題影響，加上意大利政府在保護方面做得不足。

攀爬雕像 導致受損 另外，一名22歲德國男遊客周一凌晨攀爬意大利佛羅倫斯著名16世紀海神噴泉雕像拍照，返回地面時踩向雕像底部借力，導致雕像受損，隨後與朋友逃去。他已被警方拘留，面臨罰款之餘，今後有可能被禁踏足佛羅倫斯半步。

海神噴泉1559年由佛羅倫斯公爵科西莫一世委託建造，藉此紀念兒子婚禮。雕像2005年曾經受損，當時有人爬上雕像，導致雕像手部折斷，佛羅倫斯政府隨後在雕像附近安裝閉路電視鏡頭。本報綜合報道