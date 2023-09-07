乘客投訴卻遭趕下機 加航道歉

【本報綜合報道】加拿大航空公司一架航班編號為AC1706的客機，日前被指座位殘留嘔吐物，其後卻把投訴此情況的乘客趕下飛機，引發爭議。美媒報道，加航為此發表道歉聲明。

指座位遺嘔吐物未清理 涉事航班上月26日從美國拉斯維加斯飛往加拿大蒙特利爾。目擊整個過程的乘客本森（Susan Benson）指，登機時注意到嘔吐物的氣味，並發現兩名女乘客難以入座。加航方面試圖在登機前快速清理，但未能夠徹底清潔，更聲稱由於航班已滿，乘客必須留在布滿嘔吐物的座位。加航其後回應指正在內部審查這一嚴重問題，承認在當時沒正確遵循操作程序，已直接與相關乘客聯繫。

無獨有偶，美國達美航空公司航班編號為DL194的空中巴士A350客機，從美國亞特蘭大飛往西班牙巴塞隆拿途中，因一名乘客在飛機上全程腹瀉，被迫返航並緊急降落。機師向航空交通管制人員通報情況，形容「這是一個生物危害問題」。達美航空表示盡可能快速、安全地徹底清潔飛機，把乘客送至目的地，對延誤及給乘客旅行計劃帶來的不便深表歉意。