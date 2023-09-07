聯合航空電腦故障 全美國停飛一句鐘

稱不涉網絡安全 乘客怨聲載道 美國聯合航空公司電腦系統周二在軟件更新後發生大規模故障，一度要求聯邦航空局停飛該公司國內所有航班，最終約一小時後恢復正常狀態，期間有7班航班取消及364班航班延誤，不少乘客怨聲載道。聯合航空表示正在調查事故原因，指現階段已經排除網絡安全威脅；受事件影響，該公司收市股價跌2.6%。

今次停飛歷時一小時15分鐘，直至美國東岸時間周二下午1時45分解除，聯合航空所有航班回復正常。停飛期間，正在飛行途中的航班不受影響，可以繼續前往預定目的地，但沒有航班可以起飛，必須停留在出發地機場。聯合航空感謝受影響乘客的耐性，稱正在協助他們盡快繼續原定的行程。對於事故原因，該公司解釋是電腦軟件更新，引致電腦技術系統減速，之後確定維修方案，令航班繼續執飛。

哥倫比亞廣播公司新聞指出，一旦電腦系統出現故障，航空公司無法向執飛客機的飛行員，提供起飛前所需要的訊息，包括客機重量與平衡、航線與天氣資訊，因此聯合航空所有未起飛的出發航班需要停飛。

軟件更新出事 議員稱調查 雖然聯合航空強調事件不涉及網絡安全，但最重要的問題是該公司是否擁有一個可靠後備系統，防止同類事件再次發生。此外，當天正值美國勞工節假期最後一天，部分受影響的乘客在社交網宣洩不滿。

運輸部長布蒂吉格在社交網表示已經知悉事件，指聯邦航空局正在接收更多關於事故原因及規模的訊息，運輸部也將確保聯合航空向受影響的乘客，履行應有的義務。民主黨籍國會眾議員兼網絡小組委員會成員斯沃爾韋爾當天是聯合航空一班國內航班的乘客，事發時航班正在空中，他承諾將調查事故起因。

《華爾街日報》指出，航空公司依賴一系列的軟件系統運作，變相容易受到故障影響。航空公司因電腦問題而停飛，在美國是罕有但並非沒有先例。今年4月，西南航空公司因系統故障，需要暫時在國內停飛一小時。聯邦航空局自身系統今年1月初亦曾經故障，涉及一個通知飛行員的警報系統，導致全美航班停飛接近兩小時。本報綜合報道