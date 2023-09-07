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美測試洲際彈道導彈
美國昨日凌晨在加州范登堡太空軍基地，試射一枚沒有核彈頭的民兵3型洲際彈道導彈，驗證武器系統的安全性、有效性、戰備性，確保核威懾力量的殺傷性、有效性。美方事前亦根據雙邊義務，向俄羅斯通報今次的發射計劃，但未有說明試射結果。
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