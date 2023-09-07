美向朝警告 武器供俄將付代價

【本報綜合報道】美國傳媒報道，北韓領袖金正恩計劃本月訪問俄羅斯會晤總統普京，討論朝方向俄方提供更多武器用於烏克蘭戰場。美國白宮國家安全顧問沙利文周二警告，若北韓向俄羅斯提供武器，將付出代價，但未有具體說明美方的行動。

沙利文表示，美國持續制裁打壓俄羅斯國防工業，俄羅斯現正尋找任何購得武器和彈藥的渠道。他提到美方一直留意北韓向俄供武的可能性，金正恩可能在短期內參與領導人層級對話，甚至可能與普京舉行面對面會晤。美國就阻止北韓向俄羅斯運送武器實施針對性的制裁，並繼續呼籲北韓遵守不提供武器予俄羅斯的公開承諾。

金正恩頻穿漁夫鞋惹關注 另一方面，英國傳媒報道，金正恩近期無論是出席閱兵典禮，抑或在颱風過後視察災情，均穿上當下最流行的「漁夫鞋」，形容他走在時尚尖端。上月27日，金正恩與女兒金主愛出席海軍日慶祝活動時，他身穿淺色西裝、腳踩淺灰色漁夫鞋，更不忘穿上襪子。在較早前，金正恩穿上一雙黑色漁夫鞋踩過泥濘，到多地視察災情。