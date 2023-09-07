美偵察機 罕有抵近俄飛歐洲

【本報綜合報道】美國一架電子偵察機周二從北美洲西北部阿拉斯加州出發，罕有地沿着俄羅斯北部對出的北冰洋上空，飛往位於地球另一端的歐洲，疑似在途中對俄實施抵近情報收集行動。美國隱形戰略轟炸機同日再度降落挪威演練補給燃料。

美國空軍今年7月宣布在阿拉斯加州埃爾門多夫—理查森聯合基地成立分遣隊，作為RC135V/W電子偵察機的行動據點。一架RC135V/W電子偵察機周二凌晨從該基地出發後飛往西北方，它再度現身讓外界追蹤時位於挪威北部海岸空域，時間是同日下午接近兩時，最後在英國上空消失，相信是降落米登霍爾皇家空軍基地。

美B2隱形轟炸機首抵挪威 與此同時，美國在冰島部署3架B2隱形戰略轟炸機，上月29日首度現身挪威歐蘭空軍基地；其中兩架B2隱形戰略轟炸機周二與挪威F35A隱形戰機演習後降落上述空軍基地，並在現場進行演練「熱加油」，即是該架軍機在地面補給燃料期間，引擎持續運轉，機組人員留在機上，大幅減少以往加油所需的時間，更快起飛繼續執行任務。

美國空軍表示，B2隱形戰略轟炸機全賴「熱加油」，才能夠擁有目前最長的空中作戰任務紀錄，歷時飛行超過70小時，使之隨時隨地執行聯合行動及實現全球打擊。