布林肯突訪基輔 商討戰況及重建

【本報綜合報道】烏克蘭反攻行動被指陷入膠着引起西方國家不滿之際，美國國務院昨日突然公布，國務卿布林肯抵達烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基、總理什梅加爾、外交部長庫萊巴會面，討論戰況及未來重建。他將宣布在能源、安全、人道主義的持續援助，展示美方對烏方主權、領土完整、民主作出的承諾是堅定不移。

美國國務院一名高級官員向傳媒透露，美方將繼續支援烏克蘭軍方，確保對方在現階段行動得到所需要的援助，包括用於空襲及突破俄羅斯軍方防線的物資，但防空同時繼續成為首要事宜。該官員重申，雖然美方對俄烏戰爭有自己的看法，但從烏方聽取「真正的評估」同樣重要。布林肯前往基輔途中與丹麥首相布雷澤里克森會面，他感謝丹麥作出向烏克蘭提供美製第4代F16戰機、訓練烏克蘭飛行員的決定。

比利時F16狀況差未能贈烏 另一方面，比利時國防參謀部官員周一表示，無法向烏克蘭提供F16戰機及彈藥，必須花費至少70億歐元（約594億港元）補充慷慨援烏而減少的彈藥庫存。比利時F16戰機因長時間飛行導致結構受損，退役後狀況不佳，把無法飛行的戰機贈予烏克蘭不合理。此外，給予烏克蘭的援助達到極限，彈藥庫存在俄烏戰爭爆發前已經處於低位；加上比利時軍隊使用近300款彈藥，因此補充至滿意水平的費用不菲。