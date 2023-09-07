俄防長評烏反攻：3個月損失6.6萬人

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，烏克蘭軍隊在歷時3個月的反攻行動損失6.6萬人，同時失去7,600件重型武器。烏克蘭空軍表示，俄羅斯昨日凌晨發動空襲，烏方擊落23個來襲空中目標，但有10架自殺式無人機成功突破防線。

紹伊古指出，烏克蘭拚命向西方國家展示進攻行動取得部分成功，以獲得更多援助，但此舉只會延長衝突。各地戰事以扎波羅熱方向最激烈，烏軍從戰略預備隊抽調部分接受西方國家訓練的旅投入戰鬥。紹伊古讚揚俄軍部隊奮勇作戰，令烏軍損失慘重之餘，同時在庫皮揚斯克及克里米納方向果斷行動，佔領新肖洛夫斯科耶。他表示俄軍持續精確打擊，摧毀烏克蘭軍事基礎設施，過去一個月擊中34個烏軍指揮所；烏軍為了掩飾反攻失敗，正在攻擊民用設施，並把恐怖襲擊偽裝為軍事勝利。