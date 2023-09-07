廈門市人大前主任受賄1億囚終身

【本報綜合報道】福建省廈門市人大常委會前主任陳家東受賄、貪污、濫用職權案，江西省南昌市中級人民法院周二公開宣判，以受賄罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑7年，並處罰金30萬元（人民幣‧下同，約33萬港元）；以濫用職權罪判處有期徒刑8年，決定執行無期徒刑。

陳家東令國有資產損失2億

陳家東2000年至2022年利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合約9,415萬元（約1億港元）。他2015年至2017年利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人共同侵吞國有資產約341萬元（約366萬港元），另2013年至2014年徇私舞弊，濫用職權，違規向開發商多支付工程款，造成國有資產損失1.9億多元（約2億港元）。