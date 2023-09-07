上月自然災害 影響888萬人損失372億元

【本報綜合報道】內地應急管理部昨日發布8月全國自然災害情況，以洪澇、乾旱、颱風和地質災害為主。8月各種自然災害共造成888.7萬人次不同程度受災，168人因災死亡或失蹤，緊急疏散54.7萬人次，12.2萬間房屋倒坍或受損，2,307.3千公頃農作物受災，直接經濟損失341.9億元人民幣（約372億港元）。