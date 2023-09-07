海葵登陸福建 雨災塌屋停地鐵

【本報綜合報道】熱帶風暴「海葵」周二先後登陸福建省和廣東省沿岸，現時已經減弱為低壓區，但受其後部雲團影響，福建省福州市降雨突破歷史極值，其中倉山區周二晚上至周三早上累計降雨量達439.7毫米；全市420座水庫有49座超過汛限水位，城區及農田多處水浸，大量房屋倒塌受損，福州地鐵周三全線車站暫停服務。

4200公頃農田水浸 周二晚上9時至周三早上5時，福州共8個縣市區50個鄉鎮累計降雨量超過100毫米，其中7個縣市區925個鄉鎮降雨量逾250毫米；福州烏山國家氣象站周二3小時雨量達203.1毫米，6小時雨量達240.4毫米，破該站紀錄。福州市防汛抗旱指揮部表示，城區80多處積水，路面水深最多1.4米，道路下穿最大深度接近4米。至今147個鄉鎮、5.1萬多人受災，緊急疏散3.6萬人。城區63個小區嚴重水浸，16個城中村、近4,200公頃農田水浸；170處公路橋樑受損，近千間房屋倒塌受損，125條電力線路、85.4千米通訊線路、21個通訊基站受損，直接經濟損失約為5.5億元人民幣（約6億港元）。

中央氣象台昨日預計，受「海葵」殘餘環流影響，昨日上午8時至今日上午8時，福建省、廣東省、江西省、湖南省、海南省、台灣等地部分地區有大到暴雨，其中福建省東南部沿海、廣東省東北部和東南部沿海、江西省南部等地部分地區有100毫米至180毫米大暴雨。中央氣象台周三上午6時繼續發布暴雨黃色預警。