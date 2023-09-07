廣場歌舞擾民6年 上海人怨嘈到拆天

執法人員僅稱勸導約談 上海市長寧區有居民抱怨每到晚上，有人在附近跳廣場舞和唱歌，期間播放100分貝聲量的背景音樂，時間長達6年，影響小孩成績。街道執法人員周一回應時表示，將勸導參與者，同時加強人手管理廣場，並約談相關人士調解。

天山路789號百盛優客城市廣場樓上的居民投訴，廣場歌舞會每晚6時開始，一直持續到晚上10時多停止，他們不但使用大功率擴音設備唱歌，而且會互鬥高音。在新冠疫情期間，商場保安舉牌阻止人群聚集，他們不但不接受，更毆打保安。由於長期處於這種噪音下，不少住戶感覺脾氣變得暴躁，小孩子的讀書成績也直線下降。

被揭有私下收費情況 內地傳媒訪問表演者和觀眾，他們表示在廣場唱歌會有很多人拍手叫好，部分參加者礙於體力不足，不能夠搬樂器到較遠的地方表演，於是選擇在廣場門前活動。廣場歌舞會一名看客向內地傳媒表示：「這裏有甚麼吵的，我喜歡音樂，我也吹（樂器）的。我是1949年生的，我們有這樣歡樂的環境，讓我們多活幾年，不算吵。」

不過，內地傳媒發現廣場歌舞會私下收費，例如唱一首歌價格5元人民幣（約5.37港元）。負責處理該區事務的行政執法隊副隊長陳磊指出，上海市環境衞生管理條例規定不能夠設攤和佔道經營，相關做法已經違法，過往接到投訴到廣場執法時，卻沒有任何發現，調查後相信涉事人等的收費過程較為隱蔽。

去年實施噪聲法整治 為解決廣場舞和其他擾民的問題，內地去年6月實施《中華人民共和國噪聲污染防治法》，其中第86條指出，允許受到噪聲侵害的單位和個人，有權要求侵權人依法承擔民事責任。政府鼓勵排放噪聲的單位、個人和公共場所管理者，與受到噪聲侵害的單位和個人友好協商，通過調整生產經營時間、施工作業時間，採取減少振動、降低噪聲措施，支付補償金、異地安置等方式，妥善解決噪聲糾紛。本報綜合報道