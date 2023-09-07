訛指美促研生物武器 台記者免起訴

【本報綜合報道】今年7月有台灣傳媒聲稱，美國要求台灣研發生物武器，其後更刊出「南海工作會議紀錄」全文，並聲明已經盡查證義務，台美官方多次否認指控。台北地檢署周二認定為造假文件，但因記者有查證，決定不起訴涉事記者。

總統府要求撤文道歉 台灣行政院表示，「南海工作會議紀錄」部分內容有多處明顯謬誤，甚至可見類似中國大陸的黨政一體思維。涉事的高姓撰稿記者被控發偽造文書等罪，他庭訊時供稱，該會議紀錄7月5日或6日取得，來自一位認識多年且信任的朋友，對方以前是記者，現時從商，不便透露身份。因他信任消息來源，所以認為該會議紀錄屬實。

檢方查出，雖然高男曾在報道刊登前，兩度向台灣國防部軍事發言人查證，但並未把該會議紀錄的完整4張翻拍照片傳給對方，查證過程不充分周全。台灣總統府發言人林聿禪回應指，相關不實報道不僅導致台灣形象與民眾利益可能受損，該假新聞淪為中國大陸近日認知操作主要元素，要求相關媒體撤回報道並向民眾致歉。