日曾就核污水倡華入國際機制遭拒
【本報綜合報道】日本福島核污水排海後，中國全面禁止日本水產品進口，兩國互訴不滿。日本傳媒周二引述日中關係消息人士指，日本政府曾經向中國政府建議加入國際原子能機構的國際機制，但中方拒絕，反映其反對核污水排海的強硬姿態。
消息人士向共同社透露，日本今年以來多次通過外交渠道，敦促中方加入上述國際機制。此舉是為了讓中國進行科學判斷的建議，但中方質疑該機制的實效性，認為沒法保證分析和評估的獨立性等。該機制由美國等多國研究機構組成，分析和評估在福島近海的海水放射性物質監測結果，日本沒有加入以保證評估的客觀性。日本政府也就向中方提議，設置兩國專家和實務人士參加的磋商機制，但是中方未回應。
遼寧食店謝絕日人被指炒作
日本核污水排海令中國反日情緒升溫，遼寧省大連市一間烤肉店掛出橫幅，稱謝絕日本人進店。店主周一表示這是出於個人情結，不在乎會影響生意，但已經有相關部門要求撤下告示。有網民指日本排放核污水污染海洋，所以需要反擊；也有網民認為店主利用反日情緒作宣傳，「如果以前都沒有日本人去吃，那就是炒作了」。
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