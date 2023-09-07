日曾就核污水倡華入國際機制遭拒

【本報綜合報道】日本福島核污水排海後，中國全面禁止日本水產品進口，兩國互訴不滿。日本傳媒周二引述日中關係消息人士指，日本政府曾經向中國政府建議加入國際原子能機構的國際機制，但中方拒絕，反映其反對核污水排海的強硬姿態。

消息人士向共同社透露，日本今年以來多次通過外交渠道，敦促中方加入上述國際機制。此舉是為了讓中國進行科學判斷的建議，但中方質疑該機制的實效性，認為沒法保證分析和評估的獨立性等。該機制由美國等多國研究機構組成，分析和評估在福島近海的海水放射性物質監測結果，日本沒有加入以保證評估的客觀性。日本政府也就向中方提議，設置兩國專家和實務人士參加的磋商機制，但是中方未回應。