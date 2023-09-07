李強出席東盟會議 與日揆接觸

【本報綜合報道】中國國務院總理李強昨日在印尼雅加達出席東盟與中日韓領導人會議，並就日本核污水排海問題闡明立場。他稱這關乎全球海洋環境和民眾健康，日方應履行國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核污水。日媒指李強出席上述會議前，曾經與日本首相岸田文雄接觸。

促日負責任方式處置核污水 李強表示，世界進入新的動盪變革期，全球發展事業面臨巨大挑戰，中方願與各方以落實新一期《10+3合作工作計劃》為契機，重點做好持續推進區域經濟一體化、持續深化地區產業分工協作、持續加強科技創新引領帶動的工作。他稱中方願與印尼打造更緊密的中印命運共同體，推動現代化建設交融互促，為國際地區合作注入更多穩定性和新動能；印尼官員指李強周三出席雅萬高鐵試運行。李強完成印尼訪問及出席一系列會議後，本周稍後前往印度出席二十國集團（G20）領導人峰會。

另一方面，東盟峰會周二在雅加達開幕，主題為「東盟舉足輕重：打造經濟增長中心」。印尼總統維多多在開幕式致詞時，把東盟比作一艘巨輪，認為東盟國家應該同舟共濟，共同駛向經濟增長的中心，又表示東盟不能夠成為任何國家的代理人。