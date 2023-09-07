美拒接受華地圖領海主張 籲跟公約

【本報綜合報道】中國政府上月底發布「2023年版標準地圖」，幾乎全部南海納入其疆域，引發區內國家抗議。美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）周二稱，美方拒絕接受地圖上非法的領海主張，呼籲中方按照海洋法公約履行領海劃分。

帕特爾重申1982年《聯合國海洋法公約》，指中國在南海的領海主張被2016年南海仲裁案認定不符合海洋法公約，中方應該確保其在南海與其他海域的主張符合公約。對於報道指中國人佯裝為普通遊客，試圖闖入美國軍事基地和其他敏感設施，帕特爾表示感到憂慮，強調相關設施安全非常重要，安全標準考慮到各種潛在威脅。

美菲聯合航行演練 面對南海爭議持續，美國海軍與菲律賓海軍周一在面向南海的菲律賓巴拉望島以西海域實施聯合航行，演練近距離機動，提升應對挑戰性航行情況的信心。美方派出神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號，菲方出動護衞艦何塞‧黎剎號。菲律賓軍方表示，將繼續參與有利其能力的雙邊及多邊活動，有助執行保護國家主權及領土的任務。

日於南海演習反潛 與此同時，日本海上自衞隊周一在南海舉行反潛演習，出動前身是直升機驅逐艦的航空母艦出雲號、驅逐艦五月雨號、一艘常規動力攻擊潛艇，改善戰術能力及提升對作戰環境的意識。日本海上自衞隊重申繼續為印太地區的和平及穩定作出貢獻，並與盟友及志同道合的海軍合作，反對試圖使用武力單方面改變安全環境的現狀。