美審視對華關稅 完成評估前不消除

雷蒙多同時斥北京補貼企業損美利益 日前結束訪問中國的美國商務部長雷蒙多，周二接受美國傳媒訪問時表示，美國貿易代表辦公室正在檢視前總統特朗普時期開始實施的對華關稅，但完成評估前預料不會作出任何修改；又稱美國企業對與中國部分對話感到絕望。

雷蒙多表示，現屆拜登政府並沒有施加這些對華關稅，認為這些措施很多情況下都沒意義；又稱特朗普實施的關稅措施可以更具戰略性，因此他們現正開展4年審查，檢視關稅成效。她同時批評中國政府補貼企業的做法，損害美國工人的利益，因此他們需要一個公平的競爭環境。

重申經濟不能脫鈎 雷蒙多談及上周的訪華行程，指很多美國企業憂慮在華營商面臨搜查或政府沒法預測的行動。她承認沒法解決所有問題，但需要向中方傳達商界聲音，希望有所改變；又提到人工智能（AI）開發商亦擔憂AI的破壞力，不能夠讓其落入中國軍方手中，但重申美中經濟不能夠脫鈎，必須盡可能開展業務、溝通和對話。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇讚揚雷蒙多訪華之行，認為其將可以傳達更多對話、更多溝通、更多合作以穩定雙邊關係的信號，同時在解決經貿分歧、建立溝通渠道、促進務實合作、加強人文交流等方面取得進展。惟他承認，中國投資者對美國經濟的投入2016年達到高峰後不斷萎縮，現在兩國經貿合作處於困難期，原因包括關稅、單邊制裁、出口管制加強和雙邊投資受到的新限制。

除了經貿關係外，中美也逐步恢復在氣候方面的合作。為了提升非洲作為綠色能源強國的潛力，首屆非洲氣候峰會周二在肯尼亞揭幕。與會美國總統氣候特使克里坦言，全球受氣候變化影響最嚴重的20個國家中有17個在非洲，但包括美國在內的全球最富裕的20個國家碳排放佔全球80%，希望美國和中國團結起來應對全球變暖。

澳洲改戰略擴市場 另一方面，澳洲總理阿爾巴內塞昨日在印尼的東盟峰會公布東南亞經濟戰略，呼籲全面改革澳洲與東南亞國家的商業、貿易、教育關係，使貿易關係多樣化，不局限於中國。該戰略報告認為，地緣戰略競爭要求澳洲改變貿易夥伴關係的平衡，建議擴大與東南亞之間的經濟聯繫，為雙方提供選擇並創造共同財富，促進戰略平衡。本報綜合報道

美國商務部制訂對中國的經貿政策。 阿爾巴內塞 雷蒙多 劉鵬宇