兩岸國際

彰化火燒雲似極光
台灣彰化縣近日出現大片火燒雲，火紅雲瀑隨夕陽緩緩流動，民眾大讚壯觀奇景就像「橘色極光」漂浮在空中。不少人紛紛拍下美景上傳社交平台，與其他網民分享。火燒雲約於周日下午開始現蹤，整個彰化地區幾乎都看得見。另有民眾跑到彰化縣員林市百果山廣天宮，記錄火燒雲瀑籠罩全市的畫面。
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