多地目擊UFO滑行 似着火拖尾迹雲

中國上海寶山區、山東濟南市和湖北武漢市等多地，近日均有民眾發現天空中出現疑似不明飛行物，引來社會關注。其中寶山區日前有民眾拍到相關影片，有目擊者描述，飛行物像「着火」一樣。也有網民表示，看到飛行物垂直急速墜落。

寶山區上周五出現不明飛行物，影片顯示不明飛行物快速移動，末端拖着長長的尾巴，顏色既亮且紅。有專家認為，該飛行物最大可能是飛機，長長的尾部則是飛機尾迹雲。寶山區相關部門周一回覆內媒查詢稱，目前未監測到特殊情況，影片中所見現象可能是飛機尾迹和晚霞的結合。

具動力飛行軌迹 排除流星 有專家表示，若影片內容為真，拍攝到的東西則更加神秘，因為若是肉眼可見這麼大的火流星，一定會發現相關隕石等天外墜落物。該專家又分析，在一定程度上傾向認為是飛行器，但影片中出現如此大的尾迹雲，卻不像一般的飛行器。上海市相關天文研究人員則表示，其監測系統目前並未檢測到影片中的不明飛行物。

另外，濟南七星天文台的火流星監測攝像頭，上周五亦拍到一黑色不明飛行物快速滑落地面的影像。濟南天文學會秘書長牛桂華表示，此次拍到相關畫面，是其在此工作4年來首次。牛桂華分析，目前已排除是水滴、蟲子等猜測，因該物體具有明顯動力飛行軌迹；亦基本排除流星可能，因至今尚未發現墜落物。本報綜合報道