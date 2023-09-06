航班取消照賣票 澳航CEO提前退休

財務總監接任

喬伊斯加入澳航22年，2008年起出任行政總裁，他原定11月退休。他發聲明指，近日對澳航和過去事件的關注讓他清楚意識到，公司需要把重新開始列為優先事項，此情況下他能做的是提前退休，向哈德遜和新管理團隊交棒。澳航主席戈伊德（Richard Goyder）感謝喬伊斯在應對巨大挑戰時的領導能力，對於澳航來說今次轉變是充滿挑戰的時刻。他強調公司有重要的事要做，就是恢復公眾對澳航的信心，這是董事會的重點，也是哈德遜領導下管理層要做的事。