各界顧慮年邁 拜登稱智慧有增長

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》周一公布最新民調顯示，大多數選民認為總統拜登年紀老邁，加上國內經濟表現不佳、通脹問題嚴重，因此覺得他不適合連任。拜登稱儘管他年事已高，智慧卻隨年齡而增長。他批評前總統特朗普過往的政績，稱對方任內提出的基礎設施重建計劃並未建造任何東西。

逾7成選民認為不應連任

民調於上月24日至30日訪問1,500名合格選民，高達73%選民認為拜登太老，不適合尋求連任。三分之二的民主黨人也覺得拜登年紀大，不應再參選。拜登潛在對手特朗普現年77歲，但認為他太老不適合參選的選民只有47%。數據顯示美國經濟依然強勁，通脹也跌至兩年來低位。惟58%選民認為過去兩年的經濟狀況惡化，只有28%選民認為經濟好轉，另有近四分之三選民相信通脹正朝錯誤方向發展。只約有42%受訪者認同拜登的執政表現，遠低於不認同其表現的57%。