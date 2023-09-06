西班牙處處水浸 升降機沒頂殺人
一夜逾千求助電話 民眾盼解困
西班牙周日遭大雨侵襲，中部出現災情，多處道路淹水、交通中斷，至今造成3人死亡，3人失蹤，其中一名遇難者淹死於入滿水的升降機內。馬德里緊急救難中心深夜接獲逾1,200個求救電話，搶救出受困屋內和車內的民眾。
車內發現屍體
受到高空低氣壓影響，西班牙多個地區周日至周一籠罩在豪雨和暴風中。國家氣象局對中部地區，包括首都所在的馬德里地區與托利多省兩個重災區發布最高等級紅色警報。有馬德里民眾在社交網發布片段，可見馬德里地鐵車廂外降水有如瀑布，雨水從車廂門縫湧入車廂內。馬德里市地鐵系統大部分路線於周一早上恢復服務，連接馬德里與南部地區的列車一度停駛。今次暴風雨的死者全部來自托利多省，其中一人被困在入滿水的升降機，一人在被洪水淹沒的車內死亡，另一名死者是最初報稱失蹤的男子，其後在一條河發現他的屍體。托利多省有一人失蹤，馬德里地區則有兩人失蹤。
橋樑崩塌 村鎮被孤立
位於馬德里地區西南部的城鎮弗雷斯諾村受災最慘重，連接外部的4座橋樑中，共有3條被洪水沖擊崩塌，唯一未斷的橋並無公車經過，造成居民孤立無法外出。由於水浸嚴重，小鎮周日晚共有100人從家中撤離到體育館過夜。
關於此次極端暴雨天氣形成原因，研究指這種天氣常發生在秋季，冷空氣與海上暖風相遇對流形成風暴，加上西班牙剛處於炎熱夏季，當地土壤乾硬不易吸收水分，更容易形成洪澇。
本報綜合報道
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