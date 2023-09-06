西班牙處處水浸 升降機沒頂殺人

車內發現屍體

受到高空低氣壓影響，西班牙多個地區周日至周一籠罩在豪雨和暴風中。國家氣象局對中部地區，包括首都所在的馬德里地區與托利多省兩個重災區發布最高等級紅色警報。有馬德里民眾在社交網發布片段，可見馬德里地鐵車廂外降水有如瀑布，雨水從車廂門縫湧入車廂內。馬德里市地鐵系統大部分路線於周一早上恢復服務，連接馬德里與南部地區的列車一度停駛。今次暴風雨的死者全部來自托利多省，其中一人被困在入滿水的升降機，一人在被洪水淹沒的車內死亡，另一名死者是最初報稱失蹤的男子，其後在一條河發現他的屍體。托利多省有一人失蹤，馬德里地區則有兩人失蹤。