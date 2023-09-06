韓請求華非羈押下調查孫準浩

南韓外長朴振周一出席國會預算決算特別委員會全體會議時表示，正請求中方協助，盡可能在非羈押狀態下，調查被中國公安逮捕的南韓國家足球隊成員、山東泰山隊外援孫準浩。朴振稱，孫準浩被捕已超過3個月，其家屬心急如焚。南韓外交部已提供領事協助、律師會見進行協商。（綜合報道）