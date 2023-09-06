世貿對峙 華通報進口管制 日促磋商撤措施

核污水排海後添爭議 日本福島核污水於8月24日開始排海，中國海關總署當日宣布即日起全面禁止日本水產品進口。日本傳媒昨日指，中方於8月31日已向世界貿易組織通報有關措施，而日本政府前日向世貿提交書面文件，宣稱中方在日本啟動核污水排海後實施的進口管制措施「完全不可接受」，將繼續要求中國撤銷該措施。

日本外務省發聲明表示，已在世貿相關委員會說明日方立場，要求中方根據《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的規定，討論與福島相關的進口禁令，希望中方盡快與日方磋商，審視禁令是否遵守RCEP的義務。正訪問以色列特拉維夫的日本經濟產業相西村康稔說，中國已向世貿通報，日方考慮通過世貿應對中方的舉措。

中方稱防範行動有必要 中國外交部發言人毛寧昨稱，中方已經多次就日本核污水排海問題表明嚴正立場，日方強行向海洋排放核污水，是自人類和平利用核能以來沒有過的先例，也沒有公認的處置標準。她指出，國際社會普遍關注日方此舉對海洋環境和公眾安全帶來的風險並採取防範措施，中方有關措施完全正當、合理、必要。

華網謠傳岸田食海鮮中毒 為證明福島的海鮮安全，日本首相岸田文雄日前在首相官邸率領內閣享用福島水產及農產品，又到東京豐洲市場親嘗福島章魚。中國網絡近日則出現一則假消息，聲稱岸田文雄食用福島海鮮後中毒緊急送醫，附上一張擔架運送蓋白布患者的圖片。這則消息被揭是造謠，照片是日本已故首相安倍晉三去年中槍的新聞畫面，與岸田文雄無關，也無任何日本媒體報道相關事件。本報綜合報道