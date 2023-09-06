意副總理晤王毅談優勢互補

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京跟意大利副總理兼外長塔亞尼舉行會談。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異；中方願同歐方平等相待、坦誠交流，中方期待意方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。

亦見王文濤深化經貿合作 王毅指，中意都是世界主要經濟體，雙方合作優勢互補，實現互利共贏；中意還是全面戰略夥伴，兩國關係超越雙邊範疇，為中歐關係發展和世界和平穩定作出積極貢獻。塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮意中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。意方將繼續恪守一個中國政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。

中國商務部部長王文濤同日在北京會見塔亞尼，雙方就深化中意經貿合作等議題進行了友好高效務實交流。雙方高度評價中意經濟合作混委會對兩國經貿關係的促進作用，同意積極推進會議籌備工作，推動落實兩國領導人達成的雙邊經貿合作共識。