僱傭兵變後首現蹤 蘇洛維金攜妻散步

【本報綜合報道】有「末日將軍」之稱的俄羅斯前空天軍總司令、陸軍大將蘇洛維金在瓦格納集團兵變失敗後被扣押，美國傳媒周一引述消息指他近日已獲釋，網上亦流傳他與妻子在莫斯科街頭散步的相片，是兵變失敗後首次有他的照片曝光。

保留將領名銜 知情美國官員稱，蘇洛維金事先知道瓦格納會兵變，在兵變開始後數小時，俄羅斯政府發放蘇洛維金呼籲瓦格納停止行動的影片，他在片中看起來不自在。美方相信他目前已獲釋，但不知有無任何活動限制。一名接近俄羅斯國防部的人士指，瓦格納領袖普里高津上月23日空難身亡後，蘇洛維金就獲釋，他保留軍階，技術上仍是俄軍將領，但不再有任何仕途可言。

俄羅斯知名傳媒人索布恰克（Ksenia Sobchak）周一發布相片，可見一名戴太陽眼鏡和帽的男子與一名紅髮女子手挽手散步。索布恰克指：「蘇洛維金將軍出現了，還活着，身體健康，和家人一起在莫斯科家中，今天拍的照片。」另一名俄羅斯記者則稱，蘇洛維金和家人在寓所，他正在休假。