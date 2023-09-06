俄土協商恢復黑海糧食協議

普京：須先解除俄出口限制

埃爾多安指，相信能在短時間內達成一個符合各方要求的解決方案。普京強調，一旦針對俄羅斯農產品和肥料的出口限制獲全面解除，俄方就會立即恢復履行協議。普京又指，西方指控俄羅斯退出糧食協議觸發糧食危機是不正確，事實上不會對全球糧食市場造成影響，目前糧食價格有所下降，未有出現糧食不足。埃爾多安提出，土耳其準備擔當解決烏克蘭危機的調解角色，普京回應指，俄方從來及現在也不拒絕就烏克蘭問題進行談判。普京與埃爾多安結束首階段會談，歷時一個半小時，兩人在工作午餐繼續交流。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，雙方會談後未有計劃簽署任何文件。