俄土協商恢復黑海糧食協議
【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安周一抵達索契，與俄羅斯總統普京會面。埃爾多安在會後表示，或很快可以恢復黑海糧食協議，該協議允許烏克蘭糧食經黑海出口。
普京：須先解除俄出口限制
埃爾多安指，相信能在短時間內達成一個符合各方要求的解決方案。普京強調，一旦針對俄羅斯農產品和肥料的出口限制獲全面解除，俄方就會立即恢復履行協議。普京又指，西方指控俄羅斯退出糧食協議觸發糧食危機是不正確，事實上不會對全球糧食市場造成影響，目前糧食價格有所下降，未有出現糧食不足。埃爾多安提出，土耳其準備擔當解決烏克蘭危機的調解角色，普京回應指，俄方從來及現在也不拒絕就烏克蘭問題進行談判。普京與埃爾多安結束首階段會談，歷時一個半小時，兩人在工作午餐繼續交流。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，雙方會談後未有計劃簽署任何文件。
擬在土耳其建立天然氣樞紐
普京在會談後舉行的聯合記者會上表示，俄土關係發展保持良好勢頭，雙方各領域合作不斷發展。在能源合作領域，俄土在天然氣領域合作密切，希望在不久完成關於在土耳其建立天然氣樞紐的談判。他表示，俄方將繼續向土耳其供應天然氣，並準備通過過境土耳其向第三國出口。在首批俄羅斯核燃料交付土耳其阿庫尤核電站後，按計劃明年將啟動該核電站首個機組，俄土兩國可在該領域繼續發展合作項目。
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