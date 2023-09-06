8萬烏人逃兵役 波蘭遣返

【本報綜合報道】波蘭報章《共和國報》周一報道，波蘭已開始遣返自去年2月24日後非法入境的烏克蘭適齡男子，他們在俄烏戰事爆發後為逃避兵役而離境。

根據波蘭邊防衞隊數據，近287萬名18至60歲的烏克蘭男子於去年2月24日後入境，過去18個月有280萬人回國，估計目前有近8萬名烏克蘭役齡男子在波蘭。烏克蘭最高拉達（議會）國家安全、國防及情報委員會成員韋尼斯拉夫斯基表示，身處波蘭的烏克蘭適齡男子數量龐大，把他們動員後可補充武裝部隊。

以違法手段入境 烏克蘭總檢察長辦公室可使用國際逮捕令檢控逃往海外的公民，因為不少人以違法手段離境，包括行賄邊防人員或付款予中間人。當他們被波蘭警員扣查時，連接國際刑警組織數據的警方訊息系統便會顯示相關通緝資料，然後由法庭作出引渡決定。

烏克蘭國防部最近修改兵役要求，允許徵召無症狀愛滋病人、不同類型肝炎病人、接受臨床治療的肺結核患者及各種血液疾病人士。新法令准許有輕度短期精神障礙、中樞神經系統有慢性病人士服役，並放寬空降突擊及海軍步兵等精銳單位的申請人健康要求。