俄防長訪朝 邀夥華聯合軍演
【本報綜合報道】繼俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉表示，讓北韓加入中國與俄羅斯的聯合軍事演習合適。俄羅斯國防部長紹伊古周一直言，俄羅斯與北韓未來可能舉行聯合軍事演習。南韓國家情報院同日稱，紹伊古今年7月訪朝時，曾向北韓領袖金正恩當面提議舉行朝中俄海上聯演。
美促停止與俄談軍售
紹伊古周一在俄羅斯度假城市索契向記者表示，俄羅斯與北韓是鄰國，討論舉行聯合軍事演習「理所當然」；又強調國家不能選擇鄰居，因此最好是可以和平相處。他又指，俄羅斯與中國進行的不只是演習，亦是聯合巡邏。南韓傳媒周一報道，可搭載F35隱形戰機的美國海軍兩棲攻擊艦美利堅號正前往黃海海域，將參加本月15日在南韓仁川水域舉行的仁川登陸作戰海上勝利儀式。
美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）周一表示，紹伊古早前訪問平壤時，嘗試游說北韓向俄出售炮彈，情報顯示金正恩預期這些討論會繼續，包括在俄羅斯舉行領導人層級的外交接觸。美方促朝方遵守承諾，停止與俄談判軍售。
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