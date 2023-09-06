俄防長訪朝 邀夥華聯合軍演

美促停止與俄談軍售

紹伊古周一在俄羅斯度假城市索契向記者表示，俄羅斯與北韓是鄰國，討論舉行聯合軍事演習「理所當然」；又強調國家不能選擇鄰居，因此最好是可以和平相處。他又指，俄羅斯與中國進行的不只是演習，亦是聯合巡邏。南韓傳媒周一報道，可搭載F35隱形戰機的美國海軍兩棲攻擊艦美利堅號正前往黃海海域，將參加本月15日在南韓仁川水域舉行的仁川登陸作戰海上勝利儀式。