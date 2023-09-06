金正恩月內訪俄 軍事合作尋突破

應對歐美封鎖 糧食交易軍火 烏克蘭戰事持續之際，俄羅斯及北韓的互動引起美國關注。美國《紐約時報》周一報道，北韓領袖金正恩計劃本月訪俄，與俄羅斯總統普京會面，討論向俄羅斯供應更多用於烏克蘭戰場武器一事，同時尋求軍事合作。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日拒絕證實消息，並指無可奉告。

《紐時》引述美國及其盟友國家官員消息指，金正恩將從北韓首都平壤出發，可能乘坐裝甲列車往俄羅斯太平洋沿岸城市海參崴，與普京會晤。普京希望金正恩同意向俄羅斯運送炮彈及反坦克導彈，金正恩則希望俄羅斯向北韓提供先進衞星及核潛艇技術，以及糧食援助。

兩人將出席本月10日至13日舉行的東方經濟論壇，會場位於海參崴的俄羅斯遠東聯邦大學，金正恩還計劃到訪俄羅斯太平洋艦隊的碼頭設施。

朝代表團上月抵莫斯科 有聽取情報報告簡報的美國官員透露，一個由約20名北韓官員組成的代表團於上月下旬，從平壤乘坐火車抵達海參崴，其後轉乘飛機往莫斯科，整個行程歷時10天。

代表團包括數名負責金正恩安全的官員，表明北韓正為金正恩正式出訪做準備。金正恩離開海參崴後可能前往莫斯科，他或在海參崴以北約1,530公里的東方航天發射場稍作停留。

美方官員又指，俄羅斯國防部長紹伊古於7月訪問平壤，出席戰勝節（韓戰停戰協定簽署紀念日）慶祝活動，期間與金正恩參觀武器及軍備展覽。金正恩在會晤期間提議加強軍事合作，並邀請普京訪朝。紹伊古則提出反建議，邀請金正恩訪俄。金正恩於2019年首次訪俄，當時他乘坐火車抵達海參崴。

南韓美國表示密切關注 美國國家安全委員會發言人沃森承認，美國預計俄羅斯和北韓將就軍售一事，展開元首級別的外交接觸。南韓外交部發言人任洙奭表示，俄羅斯不應與北韓展開威脅國際社會和平與穩定的軍事合作。

韓方正在密切關注俄朝人員往來等相關動向，美韓相關部門現正就北韓動向保持緊急溝通，強調任何聯合國成員國都不應違背安理會對朝決議。任洙奭又指，俄朝合作應該在安理會對朝決議框架內，朝着有助朝鮮半島和平穩定的方向前進。本報綜合報道