走私半億洋酒化妝品 8人判囚

【本報綜合報道】新疆伊犁州法院近日集中宣判3宗水貨客走私洋酒、化妝品系列案件，涉偷逃應繳稅款超過5,000萬元（人民幣‧下同，約5,475萬港元）。8名被告因僱用或成為水貨客帶貨大肆走私貨物入境，被控走私普通貨物罪，分別判囚6個月至4年6個月不等，罰款一萬元至20萬元（約1.1萬至22萬港元）。

以中哈免稅漏洞帶貨 被告吳×與×公司負責人張×於2018年聯繫商議，利用吳×註冊的貨運公司為對方辦理轉關過境貨物進入合作中心的海關手續，並配合業務員完成走私貨物。涉案人員利用中哈合作中心免稅政策，將洋酒、化妝品等貨物「化整為零」，以「螞蟻搬家」方式走私入境中國，再通過物流公司發往其他省市區，獲取高額利潤。

警方調查發現，吳張兩人完成走私進口29個批次境外商品貨物，烏魯木齊海關監管作業場所管理系統中，旅客入區紀錄證實涉案8名被告頻繁進入合作中心。新疆高級人民法院伊犁州分院審理認為，吳×等多人為謀取非法利益，幫助他人走私貨物進境，逃避海關監管，偷逃應繳稅額特別巨大；多人違反海關法規，逃避海關監管，嚴重破壞了國家對外貿易管理制度，遂作出上述判決。