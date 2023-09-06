海葵席捲福建廣東 消防車遇洪水 2死1失蹤

熱帶風暴「海葵」昨日早上先後在福建省東山縣和廣東省饒平縣沿海登陸，其後減弱為熱帶低氣壓，料威力會持續減弱。颱風吹襲期間，福建省福州市永泰縣一輛載有9人的消防車出勤時遭洪水沖走，8人獲救，其中兩名消防員不治，仍有一名警員失聯。

當局撥2.2億元支援5省 海葵於周二清晨5時20分先在福建東山登陸，福州市氣象台發布暴雨紅色預警，海葵後於上午6時45分在廣東省饒平縣沿海再次登陸，登陸後強度逐漸減弱，多地持續暴雨，福建寧德、漳州、泉州及福州羅源縣等地下午先後發布暴雨紅色預警，廣泛地區有30至150毫米不等的降雨，其中以寧德三都鎮雨勢最大，12小時雨量達237.9毫米。

在廣東，粵東和梅州有大雨到暴雨局部大暴雨，河源、珠江三角洲的東部市縣陣雨轉大雨局部暴雨，其餘市縣多雲有雷陣雨局部大雨。

財政部和應急管理部周一緊急預撥兩億元人民幣（約2.2億港元）中央自然災害救災資金，支持廣東、福建、浙江、廣西、海南5省區做好防汛防颱風應急救災工作。救災資金由地方統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救疏散安置受災民眾、排危除險等應急處置，開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等。

蘇拉襲雲浮 5閘洩洪 另外，受颱風蘇拉影響，廣東省雲浮羅定市上周六至周日下暴雨，出現嚴重水浸，網傳是與多個水庫放水洩洪有關，網民聲稱上周六晚「受颱風影響，廣東羅定水庫開始洩洪，5個閘全部放水，造成周邊村莊受影響」。雲浮市應急局則指，當地無傷亡報告。本報綜合報道