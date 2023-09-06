高速大橋疑偷工減料 中鐵五局反控敲詐

【本報綜合報道】近日有網民實名舉報中鐵五局五公司承建、位於甘肅的同賽高速TSEPC-2標段洮河大橋施工過程中存在質量問題，包括未按設計使用中標入圍廠商的鋼筋，私下使用沒入圍廠商的非標鋼筋，施工時偷工減料。惟中鐵五局五公司有項目負責人回應指，對方主要目的是訛錢，因敲詐不成才舉報。

施工方指項目存隱患 舉報者劉×明指，自己是國家品質項目G0611同賽高速TSEPC-2標段洮河大橋的實際施工方，自去年4月6日進場承擔洮河大橋下部結構工程，期間發現中鐵五局五公司上述問題。此外，還有在冬季施工中使用不合格的沙石料，導致混凝土不合格，檢樁過程有好幾個二類樁都變更為一類樁，樁基鋼筋大部分都不合格，因此導致項目存在嚴重的質量和安全隱患。他強調一切都有證據，不是誣陷，如有不實，願承擔法律責任。

劉×明聲稱，施工期間發現中鐵五局五公司不按實際核定工程量，導致他未按時收到勞務費、材料費及機械租賃費，發現的工程質量問題也反映無果。他承認，舉報起因就是中鐵五局五公司不僅不給他結清勞務費，反而將他清場，導致損失慘重。洮河大橋項目部黃姓負責人表示，已組織業主和第三方對投訴涉及工程問題進行檢測，初步結果顯示混凝土強度沒問題，其他一些結果還沒出爐。